Noch vor Geburt: Marcus Schenkenberg machte Vaterschaftstest

Marcus Schenkenberg (53) war offenbar misstrauisch. Vor einem Monat sorgte das Model für eine Überraschung. Der gebürtige Schwede verkündete im Netz, dass er Vater geworden ist – und das, obwohl er aktuell keine Partnerin hat. Das unerwartete Babyglück scheint nicht nur seine Fans verwundert zu haben – auch der Beau schien anfangs so seine Zweifel zu haben. Wie nun bekannt wurde, machte Marcus noch vor der Geburt einen Vaterschaftstest.

"Dieses Kind war nicht geplant, darum machte er den Test", plauderte eine Freundin des 53-Jährigen gegenüber Bild aus. Trotz der anfänglichen Skepsis und spätestens nach dem Testergebnis und der Geburt ist Marcus glücklich über den Kindersegen. Das betonte auch die Informantin. Sein Manager Frank Kuhlmann erzählte zudem, dass das Männermodel schon immer Vater werden wollte und schon ahnte, dass dies eher zufällig geschehen wird: "Er ist immer davon ausgegangen, wenn es passiert, dass es dann ein Überraschungskind wird."

Das betonte auch Marcus selbst bereits in einem Interview. Gegenüber RTL schwärmte der ehemalige The Masked Singer-Teilnehmer: "Ich habe mir das so lange gewünscht und jetzt ist es passiert. Es war nicht so, wie ich dachte – es war eine Überraschung. Es ist ein Wunder-Baby!"

Instagram / marcusschenkenberg Marcus Schenkenberg und sein Kind

Instagram / marcusschenkenberg Marcus Schenkenberg mit seinem Baby und dessen Mutter

ActionPress Marcus Schenkenberg, Model

