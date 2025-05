Topmodel Marcus Schenkenberg bleibt lieber Single

Marcus Schenkenberg (56), das einstige Topmodel aus Schweden, gewährte bei der glamourösen "Bruce & Friends"-Penthouse-Party in München tiefe Einblicke in sein Privatleben. Im Gespräch mit Bild verriet Marcus, dass er momentan keine Partnerin hat und sein Single-Dasein bewusst genießt. Obwohl der Laufsteg-Star in der Vergangenheit mit bekannten Frauen wie Pamela Anderson (57) und Jessica Simpson (44) liiert war, zieht er heute das Alleinsein vor. "Ich tue, was ich will. Ich verliebe mich einfach nicht mehr so leicht wie früher", sagte er. Und verriet gleich danach den Grund: "Man wird vorsichtiger. Und ich habe einfach hohe Ansprüche, nicht an den Look, sondern an die Verbindung."

Sein ganzer Stolz ist augenblicklich sein zweijähriger Sohn Collin. Die Mutter des kleinen Jungen ist die schwedische Rennfahrerin Jessica Bäckman. "Wir verstehen uns großartig – wie beste Freunde, nur eben mit einem Kind", sagt Marcus mit einem Lächeln. Was dabei außerdem ins Auge fiel: sein jugendliches Aussehen. Mit 56 zeigt er einen durchtrainierten Körper und markante Gesichtszüge. Sein Geheimnis liege jedoch nicht nur in den Genen, wie er betonte. "Ich trainiere zwei- bis dreimal pro Woche jeweils anderthalb Stunden", so das Model. Sein Ansatz beim Essen: "Ich gönne mir alles, sogar täglich Pasta – aber bewusst und in Bio-Qualität."

Abseits von Laufsteg und Blitzlichtgewitter lebt Marcus heute eher zurückgezogen und genießt seine Rolle als Papa. Wie er allerdings selbst verriet, wird man den Schweden mit dem Traumkörper bald auch wieder auf der Kinoleinwand sehen: "Ich habe einen Film, der Ende des Jahres erscheint – "Amen to That". Es geht um eine Männerband – keine Boyband – und wie sie zusammenfindet." Den Rest des Abends verbrachte Marcus in entspannter Runde mit Freunden. Mit Gastgeber Bruce Reith verbindet ihn eine langjährige Freundschaft. Dieser sagte gegenüber Bild: "Marcus ist ein Klassiker – innen wie außen. Ich bin dankbar, dass er da war." Es war also ein gelungener Abend für alle Beteiligten – und nun heißt es: Vorfreude auf Marcus' neuen Film.

Instagram / marcusschenkenberg Marcus Schenkenberg mit seinem Sohn

Instagram / marcusschenkenberg Marcus Schenkenberg mit seinem Sohn Collin und dessen Mutter

