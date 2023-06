Mit Jennifer Lawrence: GNTM-Girls spielen Filmszene nach!

Bei Germany's next Topmodel wird es immer ernster! Im diesjährigen Finale von Germany's next Topmodel müssen die letzten fünf Kandidatinnen noch einmal ihr Können unter Beweis stellen: Etwa bei einem Rückwärtswalk und einer Choreo. Doch drei der Girls konnten nicht überzeugen und mussten die Show verlassen – für Selma, Nicole und Olivia ist der Traum geplatzt. Doch die Aufgaben im Finale werden immer außergewöhnlicher: Die Nachwuchsmodels Vivien und Somajia müssen eine Filmszene vor Jennifer Lawrence (32) nachspielen!

Heidi Klum (50) holte sich einen ganz besonderen Gast in die Show: Niemand Geringeres als die "Red Sparrow"-Darstellerin durfte die Finalistinnen auf die Probe stellen. So mussten die Beautys eine Szene aus Jennifers neuem Film "No Hard Feelings" nachstellen! Während die Jurorin und die Schauspielerin den Mädels dabei zusahen, wie sie Marcus Schenkenberg (54) die Meinung in ihrer Rolle als Maddie Barker geigten, konnten Vivien und Somajia noch einmal ihr Talent unter Beweis stellen.

Doch wie kam diese Challenge bei den Zuschauern an? "Ich bin peinlich berührt, ihnen beim Schauspielen zusehen zu müssen, helft mir", äußerte ein Fan auf Twitter seine Meinung zu der Challenge. Viele schlossen sich dem an – die Begeisterung hielt sich sehr in Grenzen. "Nein, hört auf, Jennifer Lawrence in dieses komische Finale reinzuziehen!", wetterte ein anderer Zuschauer.

Instagram / vivienblt Vivien Blotzki im Juni 2023

Getty Images Jennifer Lawrence und Andrew Barth Feldmann im Juni 2023

ProSieben Somajia, GNTM-Kandidatin 2023

Wie fandet ihr es, dass die Kandidatinnen eine Szene drehen mussten? Ich verstehe den Sinn dahinter überhaupt nicht. Das war voll witzig! Abstimmen Ergebnis anzeigen



