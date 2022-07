Trotz Nachwuchs: Marcus Schenkenberg ist in keiner Beziehung

Marcus Schenkenberg (53) genießt auch als Papa sein Single-Dasein. Im vergangenen Mai überraschte das Male-Model seine Fans mit der freudigen Nachricht, dass er zum ersten Mal Vater geworden sei. Vor wenigen Tagen erst schwärmte der gebürtige Schwede von seinem Nachwuchs und seinem neuen Alltag. Doch obwohl er mit ihr ein gemeinsames Baby hat, ist Marcus nicht mit Jessica, der Mutter seines Sohnes, zusammen.

In einem Interview mit RTL sprachen die frischgebackenen Eltern nun offen über ihr unkonventionelles Familienkonzept – denn obwohl die beiden ein Kind zusammen haben, waren Marcus und Jessica nie ein Paar. "Wir haben unsere Beziehung nicht gelabelt. Wir sind supergute Freunde, fast wie beste Freunde, nur mit einem Baby", erklärte der 53-Jährige die Umstände. 2016 hatten sich die beiden kennengelernt und Jahre später eine Nacht zusammen verbracht, in der die Beauty trotz Pille schwanger geworden war. Obwohl die beiden bis heute kein romantisches Verhältnis zueinander pflegen, wollen sie ihren Sohn aber gemeinsam großziehen.

Augenscheinlich hat der ehemalige The Masked Singer-Kandidat mit Anfang 50 auch kein Interesse mehr an heißen Dating-Abenteuern – und das, obwohl er im Laufe seiner Karriere mit rund 1.000 Frauen geschlafen haben will, darunter beispielsweise Nicky Hilton (38), Mariah Carey (53), Prinzessin Madeleine von Schweden (40) oder Jessica Simpson (42). Marcus habe seine große Liebe nämlich endlich gefunden, wenn auch in seinem Sohn und nicht in einer Partnerin.

Getty Images Marcus Schenkenberg bei einer Ausstellung in Berlin 2018

Instagram / marcusschenkenberg Marcus Schenkenberg's Baby Collin 2022

Getty Images Marcus Schenkenberg bei einem Screening von "Baywatch"

