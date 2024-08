Diese Stars pilgern für die 81. Filmfestspiele nach Venedig

Heute Abend ist es endlich wieder so weit: Die Filmfestspiele von Venedig finden zum 81. Mal statt. Die ersten Stars sind in der Lagunenstadt angekommen – in Outfits, die sich sehen lassen können! Auf Gala ist Angelina Jolie (49) im lässigen Look zu sehen: In einem beigefarbenen Trenchcoat, schwarzem Rock und dazu passenden Boots flanierte die Hollywoodgröße durch die Stadt. Auch das Model Izabel Goulart (39) erschien gewohnt stylish: In einem schwarzen Anzug und einem weißen Crop-Top strahlte sie den Paparazzi entgegen.

Die Schwarz-Weiß-Kombination schien auch der Schauspielerin Sigourney Weaver (74) sehr gut zu gefallen: Der "Alien"-Star trug bei seiner Ankunft in Lido einen schwarzen Blazer, den er mit einem dunklen Oberteil und einer weißen Leinenhose kombinierte. Ein Strohhut und eine schwarze Chanel-Tasche machten den Look komplett. Und auch Regisseur Tim Burton (66) hatte offenbar wenig Lust, in den Farbtopf zu greifen: Gewohnt leger posierte der Partner von Monica Bellucci (59) in einem schwarzen Anzug für die Kameras.

Vor allem für Angelina ist die Reise nach Venedig sicherlich eine willkommene Abwechslung: Schon seit Jahren liefern sich die Schauspielerin und ihr Ex Brad Pitt (60) einen erbitterten Rosenkrieg. Im vergangenen Monat folgte dann der nächste Schock: Ihr gemeinsamer Sohn Pax (20) erlitt einen schweren Verkehrsunfall. Seitdem kümmert sich die 49-Jährige liebevoll um ihren Adoptivsohn. "Er braucht eine Menge Schlaf, während er sich erholt, aber wenn er wach ist, ist die ganze Familie bei ihm, schaut Filme mit ihm und leistet ihm einfach Gesellschaft und sorgt dafür, dass er all seine Lieblingsspeisen hat", verriet ein Insider gegenüber OK!.

Backgrid Izabel Goulart, Model

Getty Images Sigourney Weaver, Schauspielerin

Getty Images Tim Burton bei den 81. Filmfestspielen in Venedig

