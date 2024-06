Im Barbie-Outfit: Izabel Goulart posiert sexy auf Luxusyacht

Alles in Pink: Izabel Goulart (39) strahlt auf ihren neuen Bildern, die sie mit ihren Followern auf Instagram teilt. Das Model posiert an Bord eines Bootes und trägt dabei ein dreiteiliges Outfit mit einem pinken Top, einem Rock und den passenden Handschuhen dazu. Mit goldenem Schmuck und einer weißen Sonnenbrille kombiniert sie ihren eleganten Look gekonnt. "Habe dich zwinkern lassen", kommentiert Izabel ihre Schnappschüsse, die sie auf einer Schiffstreppe zeigen. Ihre atemberaubende Figur kommt durch ihre Posen besonders zur Geltung!

Ihre Fans sind total begeistert von den heißen Fotos, die das ehemalige Victoria's Secret-Model veröffentlicht. Ein Follower schwärmt: "Wie kann man nur so schön sein!" Ihr Verlobter kommentiert ihren Post mit einem Herz-Emoji – noch vor ein paar Tagen wurden die beiden gemeinsam beim Grand Prix von Monaco auf Bildern händchenhaltend gesehen, die Daily Mail vorliegen. Dort strahlten sie über das ganze Gesicht.

Izabel ist seit über acht Jahren mit Kevin Trapp (33) zusammen – 2018 machte der Fußballer seiner Liebe einen Heiratsantrag. Geheiratet haben die beiden bislang aber noch nicht wissentlich. Izabel hatte 2022 im Interview mit Bild erklärt, dass sie einfach viel um die Ohren haben: "Er hat bald die Weltmeisterschaft und bei mir steht ein sehr besonderes Projekt an – also lassen wir uns nun Zeit."

Getty Images Izabel Goulart auf dem Filmfesival in Cannes 2024

Getty Images Kevin Trapp und Izabel Goulart, 2017

