So sportlich feiern Kevin Trapp und seine Izabel Weihnachten

Kevin Trapp (34) und Izabel Goulart (40) feiern die Weihnachtsfeiertage auf der karibischen Trauminsel St. Barth, wo sie Sonne, Strand und Zweisamkeit genießen. Der Eintracht-Frankfurt-Torwart und das brasilianische Topmodel zeigen sich dabei aber auch von ihrer sportlichen Seite: Wie Fotos am weißen Sandstrand zeigen, demonstriert Izabel ihrem Verlobten Yoga-Übungen, bei denen sie ihren durchtrainierten Körper reckt und streckt. Kevin, selbst topfit, hält da nicht nur Schritt, sondern unterstützt sie tatkräftig – zusammen vollführen sie eine eindrucksvolle Pose, bei der er liegend ihre Schultern hält, während sie über ihm ihre Beine von sich streckt.

Am Heiligabend tauschten die zwei ihre Badesachen dann gegen elegantere Outfits, die sie auf Instagram in einer süßen Fotoreihe präsentierten: Die 40-Jährige strahlte in einem neongrünen Minikleid und transparenten High Heels – der Kicker zeigte sich in einem edlen, weit aufgeknöpften Seidenhemd, das er mit einer weit ausgestellten schwarzen Hose und klobigen Schuhen kombinierte. Total verliebt posierten sie vor den üppig geschmückten Weihnachtsbäumen, die in dem Luxusresort aufgestellt wurden.

Kevin und Izabel sind seit 2017 verlobt und scheinen sehr glücklich miteinander zu sein, doch müssen in ihrer Beziehung auch einige Kompromisse eingehen. Sie leben größtenteils in verschiedenen Städten – Izabel, eines der weltweit gefragtesten Models, ist wegen ihres Berufs oft unterwegs, während Kevin in Frankfurt seiner Karriere als Profisportler nachgeht. Trotzdem arbeiten sie hart an ihrer Beziehung. "Es ist viel Verständnis, Arbeit und Kommunikation nötig, um das Ganze funktionieren zu lassen", verriet der Fußballer gegenüber Bild.

Instagram / izabelgoulart Izabel Goulart und Kevin Trapp

Getty Images Kevin Trapp und Izabel Goulart im April 2022

