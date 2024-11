So hart arbeiten Kevin Trapp und Izabel Goulart an Beziehung

Kevin Trapp (34) und Izabel Goulart (40) sind schon lange schwer verliebt. Der Kicker und das Topmodel gehen bereits seit rund neun Jahren gemeinsam durchs Leben. Seither steht die Beziehung der beiden im Fokus der Öffentlichkeit, was manchmal eine kleine Herausforderung sein kann. "Alles, was einer macht, spiegelt gleichzeitig auch auf den Partner ab. Unsere Branchen sind ähnlich", berichtet Kevin im Interview mit Bild. Um eine gesunde und intakte Beziehung aufrechterhalten zu können, müssen die beiden daher umso mehr an sich und ihrer Liebe arbeiten. "Es ist viel Verständnis, Arbeit und Kommunikation nötig, um das Ganze funktionieren zu lassen. Unsere Kalender machen vieles schwer, das wissen beide", betont der Fußballer.

Kevin und Izabel haben aber einen guten Mittelweg gefunden, Job und Privates miteinander zu verbinden. "Wenn es funktioniert, will ich genauso auch bei ihrer Arbeit dabei sein, wie sie bei mir im Stadion ist. Weil es einfach ein tolles Gefühl ist, wenn der Partner weiß, dass sich für die Arbeit des anderen interessiert wird", meint der Eintracht-Frankfurt-Torwart zuversichtlich.

Seit 2015 sind Kevin und seine Izabel bereits ein Paar. In ihrer langjährigen Beziehung wagten die beiden sogar schon den nächsten Schritt: Der 34-Jährige ging vor seiner sechs Jahre älteren Partnerin auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen. Dennoch muss die Hochzeit erst einmal warten, denn für die Turteltauben steht die Arbeit an erster Stelle. "Wir scherzen oft über die Hochzeit. Als wir uns verlobt haben, war es ein arbeitsreiches Jahr in unseren Karrieren. Dann haben wir angefangen, die Hochzeit zu planen und dann kam Corona und all die schrecklichen Dinge, die damit einhergehen", erklärte die Brasilianerin vor rund zwei Jahren gegenüber Bild.

Getty Images Kevin Trapp und Izabel Goulart im April 2022

Instagram / izabelgoulart Izabel Goulart und Kevin Trapp im Juli 2022

