Niedlich: Russell Crowe postet seltenes Bild mit Familie

So familiär sieht man ihn selten. Russell Crowe (58) hält sein Privatleben gern aus der Öffentlichkeit raus. Besonders nach der Trennung von seiner ersten Frau Danielle Spencer (53) im Jahr 2018 ist es recht still um das Liebesleben des Hollywoodstars geworden. Aus der Ehe mit ihr gingen die beiden Söhne Charles und Tennyson hervor – die das Ex-Paar ebenfalls kaum zeigt. Doch jetzt überrascht Russell mit einem Familienschnappschuss.

Auf Twitter teilte der Familienvater ein Bild von sich und einer Gruppe von Menschen. "Habe die Kids mitgenommen, um mein altes Büro anzuschauen", schrieb der Oscar-Preisträger zu dem Selfie, auf dem unter anderem seine beiden Söhne zu sehen sind. Aber noch eine Person sticht ins Auge: Britney Theriot. Seit 2020 sollen die beiden Schauspieler zusammen sein – offiziell bestätigt hat das angebliche Paar das aber nie, auch wenn sie immer wieder in gemeinsam in der Öffentlichkeit auftauchen.

Aber was meint Russell mit Büro? Der 58-Jährige befindet sich derzeit für Dreharbeiten in der italienischen Hauptstadt. Bereits 2001 drehte er in Rom für einen seiner erfolgreichsten Filme: "Gladiator". Zu Recht kann er das Kolosseum, das im Hintergrund des Selfies zu sehen ist, also als sein Büro bezeichnen.

Getty Images Russell Crowe, Schauspieler

Getty Images Britney Theriot und Russell Crowe, Januar 2022

Getty Images Eine Wachsfigur von Russell Crowe aus dem Film "Gladiator"

