"Manifest" erobert Netflix: Daher kennt ihr die Darsteller!

Diese Serie steht gerade auf Nummer eins in den Netflix-Charts: "Manifest"! Eigentlich gibt es die US-amerikanische Produktion schon seit 2018, aber in Deutschland sind die drei Staffeln erst am 1. Juli dieses Jahres auf der Streamingplattform erschienen. Die packenden Folgen erzählen die verstörende Geschichte um ein Flugzeug, das mitsamt Passagieren über fünf Jahre lang verschwunden war – und dann wieder aufgetaucht ist. "Manifest" ist natürlich auch dank der Darsteller so ein Erfolg. Aber woher kennt man ihre Gesichter eigentlich?

Melissa Roxburgh spielt in der Serie die Hauptfigur der Michaela Beth Stone. Waschechten Romantik-Fans könnte die kanadische Schauspielerin bekannt vorkommen: Sie wirkte in dem Liebesdrama "I Still Believe" neben Riverdale-Star KJ Apa (25) mit. Hottie Josh Dallas (40) spielt ihren Bruder Ben Stone. Ihn kennt man bereits aus der Fantasy-Serie "Once Upon a Time", in der er von 2011 bis 2018 eine der Hauptfiguren verkörpert hat. Außerdem stand er als Fandral in zwei Thor-Filmen mit Chris Hemsworth (38) vor der Kamera. Athena Karkanis spielt in "Manifest" Bens Frau Grace Stone. Sie ist dank "The Expanse" und "Zoo" bereits ein bekanntes Seriengesicht.

Übrigens: "Manifest" sollte eigentlich nach drei Staffeln abgesetzt werden. Aber weil die Serie auf Netflix in mehreren Ländern durch die Decke gegangen ist, wurde nun doch noch eine vierte Staffel ausgehandelt! Die finalen Folgen sollen laut Filmstarts noch dieses Jahr erscheinen.

