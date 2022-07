"Schwerer Schlaganfall": Coupleontour geben Update zu Ina

Coupleontour verrät, was mit Ina passiert ist. Eigentlich posten Vanessa und Ina von Coupleontour fröhlichen Content aus ihrem Leben. Die beiden vor Kurzem sogar Eltern geworden. Vor zehn Tagen machten jedoch besorgniserregende Neuigkeiten die Runde: Ina wurde ins Krankenhaus eingeliefert und war nicht ansprechbar. Viele Tage haben Freunde und Familie um die Blondine gebangt. Jetzt verrät Nessi, was mit ihrer Frau passiert ist.

In einem YouTube-Video gibt die frisch gebackene Mama jetzt ein Update zu Ina. Es sei passiert, als die Influencerin Sport machen wollte. "Auf einmal guckt sie mich so an und ich seh, dass irgendwas nicht stimmt. Ihr halbes Gesicht hatte sich nicht richtig bewegt", erzählte Vanessa unter Tränen. Dann ging alles ganz schnell: Der Krankenwagen kam, hat Ina mitgenommen und sie in ein künstliches Koma versetzt. "Es hat sich dann herausgestellt, dass es ein schwerer Schlaganfall ist", erklärte Vanessa weiter. Inzwischen sei Ina jedoch wieder ansprechbar.

"Ich verstehe nicht, wieso das Schicksal so mit uns ist. Ich finde, wir waren immer gute Menschen, hatten ein perfektes Leben. Warum es Ina getroffen hat, verstehe ich immer noch nicht. Sie ist einfach 26, ich kann mir nicht vorstellen, wieso das passiert ist", erzählte Vanessa weinend in dem Video. Sie sei so stolz auf Ina, weil sie knapp "dem Tod entronnen" ist.

Instagram / inaontourx Coupleontour-Ina im September 2020

Instagram / coupleontour Die Coupleontour-Stars Ina und Vanessa

Instagram / coupleontour Coupleontour im Mai 2020

