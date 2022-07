"Nicht ansprechbar": Coupleontour-Ina ist im Krankenhaus

Besorgniserregende News von den Netz-Bekanntheiten Coupleontour. Eigentlich könnten Ina und Vanessa momentan wohl nicht glücklicher sein. Denn das lesbische Paar erwartet Nachwuchs. Vanessa trägt das Baby aus und ist auch schon im Schwangerschaftsendspurt – so könnte es jeden Moment losgehen. Doch nun schockiert die werdende Mama ihre Fans mit diesen beunruhigenden Nachrichten: Ihre Partnerin Ina liegt im Krankenhaus und ist nicht ansprechbar.

In ihrer Instagram-Story teilte sie ein längeres Statement und erklärte: "Dafür ist gestern das Schrecklichste passiert, was nur hätte eintreten können. [...] Ina ist im Krankenhaus und der Zustand sieht sehr schlimm aus. Was genau ist, kann ich euch derzeit nicht sagen, aber sie ist nicht ansprechbar." Vanessa habe große Angst um ihre Liebste. Noch wenige Stunden zuvor teilten beide gut gelaunte Clips in ihren Storys.

Vanessa scheint nun deshalb eine Netz-Pause zu brauchen: "Ich brauche Zeit für mich, für uns." Da die Geburt auch jeden Moment losgehen könnte, ist sie momentan bei ihrer Mutter, die dann mit ihr ins Krankenhaus fahren würde. "Aber meine Gedanken sind die ganze Zeit bei Ina", schloss Vanessa ab.

