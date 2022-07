Lizzo offen: Sie schämte sich jahrelang für ihren Körper

Lizzo (34) spricht ehrlich über ihr Selbstbewusstsein! Für ihre Fans ist sie nicht nur eine talentierte Sängerin, sondern auch ein echtes Symbol für Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Immer wieder beweist die "Good As Hell"-Interpretin, dass sie rundum zufrieden mit ihrem Körper ist – das war allerdings nicht immer so, wie sie jetzt ehrlich zugab: Lizzo fühlte sich jahrelang in ihrem Körper nicht wohl!

Während eines Shootings mit ELLE UK offenbarte Lizzo, dass sie als junge Sängerin wegen ihres Aussehens sehr unsicher war: "Ich wurde nicht wirklich dazu erzogen, zu glauben, dass ich begehrenswert bin", gab die 34-Jährige ehrlich zu. Aber auch auf ihre heutige Musikkarriere wirkte sich Lizzos Unsicherheit aus! "Fast alle Stars, die ich auf der Bühne sah, waren dünner und hellhäutiger und sahen nicht wie ich aus", berichtete sie. Doch sie lernte, sich mit Menschen zu umgeben, die sie für schön hielten und ihr halfen, das auch in sich selbst zusehen – heute nutzt Lizzo ihre internationale Reichweite, um anderen Menschen ein Vorbild zu sein.

Zudem weiß die "About Damn Time"-Interpretin inzwischen, dass "sie schön ist" – so machte Lizzo während des Cover-Shootings des Modemagazins auch ihren Wunsch deutlich, dass "schicke" Kleidung für Menschen aller Größen zugänglich sein sollte: "Ich möchte nicht das Alibi-Mädchen für die Modewelt sein, ich möchte die Tür öffnen", stellte die Sängerin selbstbewusst klar.

