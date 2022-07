Nackt beim Playboy: So will Influencerin ihrem Dad helfen

Neyleen Ashley zieht für ihren Vater blank. Die Influencerin begeistert im Netz über zweieinhalb Millionen Follower. Dabei teilt sie besonders gerne Fotos von sich in knapper Kleidung und Bademode. Ihre Follower lieben es, wie sie ihre Kurven in Szene setzt. Doch nun geht das Model aus Florida noch einen Schritt weiter: Um ihrem Vater Manny zu helfen, verkauft Neyleen sogar erotische Bilder von sich.

"Er hat Nierenversagen im letzten Stadium, hat Krampfanfälle und wirklich schreckliche Krämpfe in seinen Beinen", erklärte die 33-Jährige bei NeedToKnow. Seine einzige Überlebenschance ist eine Nierentransplantation. Doch vorher müsse sich der 59-Jährige noch einer Operation am Herzen unterziehen und einen Herzschrittmacher bekommen. Für den Fall, dass eine Transplantation nicht zustande kommt, möchte sie es ihrem Vater so angenehm wie möglich machen.

Obwohl sie "nie aufhören wird, auf ein Wunder zu hoffen", will sie ihrem Vater die Sterbebegleitung finanzieren können. Deswegen verkauft sie über den Playboy-Dienst Centerfold schlüpfrige Aufnahmen. Damit sich die Abonnenten die sexy Inhalte ansehen können, zahlen sie fast 20 Euro im Monat. "Im Grunde verkaufe ich sexy Fotos, um meinem Vater zu helfen", gab Neyleen zu und offenbarte auch, wie ihr Papa darauf reagiert hat: "Als ich ihm das erzählte, hat er gelacht und fand es urkomisch."

Instagram / neyleenashley Neyleen Ashley, Model

Instagram / neyleenashley Neyleen Ashley, Influencerin

Instagram / neyleenashley Neyleen Ashley im August 2021

