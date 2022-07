Neues Bild: Hier kuschelt Kim Gloss mit ihrem Töchterchen

Kim Gloss (29) könnte momentan wohl nicht glücklicher sein! Die Influencerin durfte vor wenigen Tagen ihren zweiten Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Nach Tochter Amelia bekam sie noch ein kleines Mädchen. Im Netz teilte sie bereits ein paar erste Pics, auf denen aber nur Details zu sehen waren. Jetzt gab es ein neues niedliches Bild: Kim kuschelt mit ihrem kleinen Baby!

In ihrer Instagram-Story gewährte sie Einblicke in ihren Alltag mit der Kleinen. Kim liegt im Bett und ihre Töchterchen schläft friedlich auf ihrer Brust. Die Frau von Alexander Beliaikin schaut ihr Wunder dabei ganz verliebt an. Dazu schrieb sie lediglich "Tag sechs" und versehrte die Worte mit zwei verliebt guckenden Emojis. Auf dem Foto kann man einen kleinen Blick auf ihren putzigen Nachwuchs erhaschen.

Allzu viele Details zu ihrem Kind oder zur Geburt gab Kim noch nicht preis. Nur das Datum der Entbindung verriet sie bisher und dass sie mittlerweile wieder zu Hause sei. Auch der Name ist bisher noch ein Geheimnis.

Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und Alexander Beliaikins Tochter

Anzeige

Instagram / alex.bel23 Kim Gloss und Alexander Beliaikin im Januar 2022

Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im Juni 2022 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de