Nie ausgestrahlt: Dominik sang bei "Der Bachelor" für Anna!

Er hat sich ganz schön ins Zeug gelegt! Dominik Stuckmann (30) lernte als der diesjährige Bachelor Kandidatin Anna Rossow (33) kennen. Bei vielen aufregenden und spannenden Dates kam er der Hamburgerin in der Show näher, verliebte sich in sie und ist bis heute noch mit ihr zusammen. Vor allem aber ein Ausflug der beiden im TV blieb besonders im Gedächtnis: Dominik und Anna hatten ein Date im Helikopter, wobei er ihr ein Ständchen gesungen hat – das wurde aber nie ausgestrahlt!

Das Paar sprach in seinem Podcast "Heiliger Bimbam! – Anna und Dominik packen aus" über seinen Besuch in einer der DSDS-Liveshows. "Ich dachte ja immer, ich kann richtig gut singen, aber die können noch viel besser singen", verkündete der Frankfurter seine Meinung über die Show und fragte seine Herzensdame dann: "Wie findest du, wie kann ich singen? Also du weißt noch beim Helikopter-Date, als ich für dich gesungen habe, was aber nie ausgestrahlt wurde." Über die Erinnerungen an den Ausflug musste Anna lachen und scherzte über das nicht gezeigte Ständchen von Dominik: "Wahrscheinlich zu Recht und aus einem bestimmten Grund."

Die TV-Bekanntheiten sahen sich aber auch noch eine andere Show gemeinsam an: Let's Dance. Davon waren die beiden so begeistert, dass sich der einstige Rosenkavalier sogar vorstellen konnte, eines Tages an dem Format teilzunehmen, wie er im Spaß ausplauderte: "Ja, mein Tanzbein, das wird geschwungen, das sage ich dir!"

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Anna Rossow bei einem Bachelor-Date

Instagram/anna_rossow_ Dominik Stuckmann und Anna Rossow im Mai 2022

Instagram / dominik.stuckmann Dominik Stuckmann, Reality-TV-Star

