Dominik Stuckmann hätte Lust auf "Let's Dance"-Teilnahme

Dominik Stuckmann (30) möchte gern auf einer großen Bühne performen. Der gebürtige Frankfurter war als Bachelor in diesem Jahr auf der Suche nach seiner großen Liebe. Seine Teilnahme machte sich bezahlt, denn er lernte in der Datingshow Anna Rossow (33) kennen, mit der er die Sendung verließ. Doch der einstige Rosenkavalier könnte sich noch andere Shows vorstellen: Dominik würde gern bei Let's Dance mitmachen!

In ihrem Podcast "Heiliger Bimbam! – Anna und Dominik packen aus" kam das Paar auf seine öffentlichen Auftritte zu sprechen. So zeigten sich die beiden für Fan-Sessions in Einkaufscentern und bei einigen Liveshows wie DSDS und "Let's Dance". Vor allem Letztere war eine besondere Erfahrung für sie, wie Anna verriet: "'Let's Dance' fand ich für mich irgendwie noch aufregender, weil man wirklich irgendwie die Anspannung spürt, aber auch die Aufregung, die Emotion." Auch Dominik hatte die Show sehr gefallen, weshalb ihn seine Freundin fragte, ob er sich eine Teilnahme daran vorstellen könne. "Ja, mein Tanzbein, das wird geschwungen, das sage ich dir!", meinte er.

Dominik probiert sich gerade gern in anderen TV-Formaten aus. Vor Kurzem war er nämlich für ein paar Drehtage von Rote Rosen in Lüneburg. In der ARD-Telenovela spielt er in einer Gastrolle einen Influencer, der das Hotel "Drei Könige" besucht. Die Folgen werden am 13. und 14. Oktober dieses Jahres ausgestrahlt.

Instagram / dominik.stuckmann Anna Rossow und Dominik Stuckmann

Instagram / anna_rossow_ Dominik Stuckmann und seine Freundin Anna Rossow

RTL Dominik Stuckmann bei "Der Bachelor"

