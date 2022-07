Welcher Hollywood-Star düst mit dem E-Scooter durch Rom?

Um welchen Star es sich auf diesem Bild wohl handeln mag? Vergangene Woche sichteten Paparazzi einen unscheinbar wirkenden Promi in Begleitung seiner Familie auf einem E-Scooter in Rom. Gekonnt steht er auf dem Roller mit Sonnenbrille und ganz in Schwarz gekleidet. Fans kennen den neuseeländischen Filmschauspieler aus mehreren Blockbustern, wie beispielsweise "Thor: Love and Thunder". Na erraten? Genau – es handelt sich um keinen anderen als Russell Crowe (58).

Der Schauspieler wurde im Urlaub mit seinen Söhnen Tennyson und Charles sowie seiner mutmaßlichen Freundin Britney Theriot gesichtet. Auch wenn die Beziehung nicht offiziell von den beiden bestätigt wurde, tauchen sie doch häufig gemeinsam in der Öffentlichkeit auf. Um sich in Rom fortzubewegen, nutze die Familie nicht nur jeweils einen E-Scooter, sondern half sich auch ihren Handys. Erkannt wurde der Neuseeländer dabei nicht nur von den Paparazzi, sondern auch einem wachsamen Fan.

Dieser Familienurlaub ist nicht das einzige Indiz für eine feste Beziehung zwischen Russell und seiner Britney. Laut einem Insider soll bereits über eine Verlobung gesprochen worden sein. Die Immobilienmaklerin könnte somit schon bald seine neue Frau werden.

Anzeige

MEGA Britney Theriot und Russell Crowe in Rom, im Juli 2022

Anzeige

MEGA Russell Crowe und Britney Theriot in Rom, im Juli 2022

Anzeige

Getty Images Russell Crowe mit seiner Freundin Britney Theriot, Januar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de