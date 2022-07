Lässige Looks: Jennifer Lopez und Ben besuchen den Louvre

Auch in den Flitterwochen kommt die Kultur bei Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (49) nicht zu kurz. Vergangene Woche gaben sich die Sängerin und der Schauspieler in Las Vegas das Jawort. Nun verbringt das frischgebackene Ehepaar seine Flitterwochen in Frankreich. Bereits in den vergangenen Tagen zeigten sich die beiden total verliebt bei einer Shoppingtour in Paris oder auch beim Spazieren durch einen Park. Nun besuchten J.Lo und Ben den Louvre und warfen sich dafür in ziemlich lässige Outfits.

Paparazzi lichteten das Paar am Dienstag vor dem Museum in Paris ab. Im Rahmen einer privaten Führung sollen die Musikerin und der Filmstar gemeinsam mit Bens Tochter Seraphina (13) unter anderem das Gemälde der Mona Lisa bestaunt haben. Für seinen Besuch des Louvres wählte das Ehepaar einen lässigen Look: Ben entschied sich für ein schlichtes graues Shirt, das er mit einer dunkelblauen Hose und weißen Sneakern kombinierte. J.Lo hingegen zeigte ihr Gespür für Mode in ihrer Kombi, bestehend aus einem dünnen Pullover mit bunter Stickerei und einer weiten Jeans.

Während das Paar in den vergangenen Tagen sowohl von Bens Töchtern Violet (16) und Seraphina sowie Jennifers Zwillingen Emme (14) und Maximilian (14) begleitet wurden, scheint beim Besuch des Museums nur Seraphina anwesend gewesen zu sein. Auch der Teenie warf sich für die Unternehmung in ein lässiges Outfit.

Ben Affleck und Jennifer Lopez im Juli 2022

Ben Affleck und Jennifer Lopez in Paris, 2022

Ben Affleck und Jennifer Lopez mit Bens Tochter Seraphina

