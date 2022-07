Nach Hochzeit: Jennifer Lopez und Ben beim Shoppen in Paris

Sie genießen ihre Auszeit wohl in vollen Zügen! Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (49) überraschten vor über einer Woche mit der Neuigkeit, sich in einer kleinen Kapelle in Las Vegas das Jawort gegeben zu haben. Da die Zeremonie nur im kleinen Kreise stattgefunden hat, werden die beiden wahrscheinlich eine große Hochzeit auf dem Anwesen des Batman-Darstellers nachholen. Vorerst verbringt das frisch verheiratete Paar aber erst mal eine schöne Zeit in Frankreich: Ben und J.Lo wurden bei ihrer Flitterwochen-Shoppingtour in Paris gesichtet.

Paparazzi fingen das Hollywood-Paar nun ein, als sie auf einem Streifzug durch die Pariser Läden unterwegs waren. Dafür wählte die 53-Jährige ein schickes und lässiges Outfit zugleich: Die "Get Right"-Interpretin trug eine helle Bluejeans und eine roséfarbene Bluse mit Rüschen. Ihren Look pimpte sie mit einer großen Sonnenbrille, einer braunen Wildledertasche sowie Blockabsatzsandalen auf. Ben macht dagegen in einer schwarzen Jeans, einem weißen T-Shirt und einer gleichfarbigen Hemdjacke eine gute Figur. In diesen stylishen Outfits schlenderten die beiden Hand in Hand durch die französische Hauptstadt.

Doch die beiden waren nicht allein unterwegs: Sie wurden von J.Los Zwillingen Emme (14) und Maximilian (14) begleitet. Die beiden Kids trotteten dabei ihrer Mama und ihrem Stiefvater augenscheinlich gelangweilt hinterher.

Anzeige

MEGA / KCS Presse Jennifer Lopez und Ben Affleck in Paris im Juli 2022

Anzeige

MEGA / KCS Presse Ben Affleck und Jennifer Lopez mit ihren Kindern Emme und Maximilian Muñiz

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Oktober 2021 in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de