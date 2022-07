Penelope und North crashen Khloé Kardashians Bikini-Fotos

Das hat Khloé Kardashian (38) wohl nicht erwartet. Derzeit genießt der Realitystar eine kleine Auszeit in der Karibik. Die traumhafte Kulisse inspiriert die Beauty offenbar dazu, zahlreiche sexy Bikini-Fotos von sich zu machen. Seit Anfang Juli teilte sie bereits acht Beiträge, die sie im oder am Wasser zeigen. Für die nächste Fotoreihe bekam sie nun niedliche Gesellschaft: Penelope Disick (10) und North West (9) crashten Khloés Fotoshooting.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die 38-Jährige einen Beitrag, in dem sie sich in einem schicken blauen Bikini zeigt. Auf einem der Bilder legt North jedoch die Arme um die Taille ihrer weiterhin posierenden Tante. Währenddessen guckt die Neunjährige in die Kamera. Zudem schwimmt auch noch Penelope ins Bild. Im letzten Schnappschuss stiehlt North Khloé dann sogar das Rampenlicht. Die Tochter von Kim Kardashian (41) positioniert sich mit ausgestrecktem Arm zwischen der Blondine und der Kamera. "Ich schwöre, ich bin fast fertig mit Urlaubsfotos", scherzte Khloé in der Bildunterschrift und fügte hinzu: "Meine Nichten lassen mich nicht mehr in Ruhe und beanspruchen meinen Post."

Dennoch sind ihre Fans von dem Post begeistert. "Du siehst trotzdem super aus", kommentierte ein User, während ein anderer schrieb: "Ihr seht so süß aus". Ein weiterer Follower ist sich sicher zu wissen, warum die Kids zu ihr ins Wasser gehüpft sind und schrieb: "Khloé ist einfach die beste Tante".

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Juli 2022

Instagram / khloekardashian North West und Khloé Kardashian

Instagram / khloekardashian Penelope Disick, True Thompson, Khloé Kardashian und Chicago West im Juli 2021

