Bikini-Show geht weiter! Khloé Kardashian strahlt in Pink

Sie lässt es sich trotz der Schlagzeilen gut gehen! Khloé Kardashian (38) sorgte wiederholt für Aufsehen, als bekannt wurde, dass sie mit ihrem Ex-Freund Tristan Thompson (31) ihr zweites Kind erwartet. Der Nachwuchs soll mithilfe einer Leihmutter im August auf die Welt kommen. In der Zwischenzeit vergnügt sich die 38-Jährige auf den Turks- und Caicosinseln: Mit ihren Fans teilt sie jetzt diese heißen Schnappschüsse!

Via Instagram veröffentlichte Khloé jetzt Fotos aus dem Urlaub. Es ist eindeutig zu erkennen: In ihrem knappen pinkfarbenen Bikini gibt die Reality-Darstellerin eine ziemlich sportliche Figur ab. Den Zweiteiler kombinierte sie mit einer schwarzen Sonnenbrille und einer Halskette – ein großer Strohhut vervollständigte den Look. Die Unternehmerin posierte wie ein Profi im türkisfarbenen Wasser.

Zuvor teilte Khloé weitere Bilder mit ihrer Schwester Kim Kardashian (41), die sich ebenfalls auf der Insel vergnügte. Die Schwestern zeigten sich in schwarzen Bikinis und schienen ihre Auszeit in der Karibik in vollsten Zügen zu genießen.

TheCelebrityfinder/MEGA Tristan Thompson und Khloé Kardashian mit Tochter True in Los Angeles, September 2021

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Realitytstar

Instagram / khloekardashian Kim Kardashian und Khloé Kardashian im Juli 2022

