Wie Simba: Emma Roberts Ex Garrett teilt süße Fotos mit Sohn

Garrett Hedlund (37) genießt die Zeit mit seinem Nachwuchs. Im Dezember 2020 wurde der Schauspieler zum ersten Mal Vater. Gemeinsam mit seiner damaligen Freundin Emma Roberts (31) hieß der Filmstar Söhnchen Rhodes willkommen. Trotz ihrer Trennung Anfang 2022 ist der "Four Brothers"-Darsteller für seinen Sohn da. Nun teilte Garrett voller Stolz ein paar süße Schnappschüsse von sich und seinem Sprössling im Netz.

"Ein sehr 'Simba-bolischer' Moment", schrieb der stolze Vater zu den putzigen Aufnahmen auf Instagram. Auf den Fotos steht der 37-Jährige gemeinsam mit seinem Söhnchen in einem Bekleidungsgeschäft. Wie im Film "Der König der Löwen" hebt Garrett auf einem der Bilder seinen Kleinen in die Höhe, sodass dieser die Bisons, die als Deko in dem Laden stehen, betrachten kann.

Seine Fans sind von dem Anblick entzückt. "Er ist schon so groß! Was für ein süßer Vater-Sohn-Moment. Du bist so ein süßer Papa", schwärmte ein Follower unter dem Beitrag. "Ich liebe diese kostbaren Momente. Rhodes ist ein glücklicher kleiner Junge", schrieb ein weiterer Bewunderer von Garrett.

Instagram / emmaroberts Garrett Hedlund und Emma Roberts

Instagram / garretthedlund Garrett Hedlung und Söhnchen Rhodes im Juli, 2022

Getty Images Garrett Hedlund, Schauspieler

