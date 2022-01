Garrett Hedlund (37) steckt offenbar in Schwierigkeiten! Erst am Wochenende war bekannt geworden, dass der Schauspieler und seine Partnerin Emma Roberts (30) kein Paar mehr sind. Gut ein Jahr nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes gehen die beiden Hollywood-Stars getrennte Wege, wollen als Eltern jedoch weiterhin zusammenhalten. Nach dem überraschenden Liebes-Aus sorgt der "Modern Love"-Darsteller nun für üble Schlagzeilen: Garrett wurde verhaftet!

Das berichtet jetzt unter anderem TMZ. Laut dem US-Magazin wurde der Hottie am Samstagabend in Tennessee wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit festgenommen. Anschließend wurde der 37-Jährige zunächst inhaftiert, anschließend jedoch gegen eine Kaution von 2.100 Dollar, umgerechnet 1.860 Euro, wieder freigelassen. Im März soll er sich dann vor Gericht verantworten müssen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Garrett mit der Justiz aneinandergerät. Schon 2020 soll der Vater eines Sohnes unter Einfluss von Alkohol Auto gefahren sein. Dabei baute er einen Unfall und wurde zu drei Jahren auf Bewährung verurteilt. Welche Konsequenzen seine erneute Festnahme nun hat, ist noch unklar.

Anzeige

Getty Images Emma Roberts, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / emmaroberts Garrett Hedlund und Emma Roberts

Anzeige

Noam Galai/Getty Images Garrett Hedlund, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de