Was für eine süße Geste von Garrett Hedlund (37)! Im Januar wurde bekannt, dass der US-amerikanische Schauspieler und seine Partnerin Emma Roberts (31) fortan getrennte Wege gehen werden. Offiziell bestätigt haben das beide Seiten jedoch nie. Die zwei sind stolze Eltern von Sohnemann Rhodes Robert, den die beiden gemeinsam großziehen. Nun widmete Garrett der Mutter seines Sohnes liebevolle Zeilen zum Muttertag!

Via Instagram teilte der TV-Darsteller nun den handgeschriebenen Brief an seine Ex-Freundin. "Alles Gute zum Muttertag an die schönste Mutter, die liebe Emma", hieß es in seiner Nachricht. Das Paar war drei Jahre zusammen gewesen, ehe sie einen Schlussstrich unter ihre Beziehung zogen. Dennoch schätzt Garrett Emma augenscheinlich vor allem als Mutter ihres gemeinsamen Kindes sehr. "Du hast uns ein Geschenk gemacht, das unsere Herzen zum Schmelzen bringt, unseren Vorstand in Erstaunen versetzt und alle Sorgen vergessen lässt, von morgens bis abends", schrieb der 37-Jährige.

Der Schock nach der Trennung soll vor allem bei Emma sehr tief gesessen haben. Mittlerweile sei dieses Kapitel für sie aber abgeschlossen, wie ein Insider im Februar E! News verriet: "Sie kommt über die Trennung von Garrett hinweg und es geht ihr gut." Offenbar blickt sie nach vorne und ist schon bereit für eine neue Liebe. Die American Horror Story-Darstellerin wurde vor wenigen Tagen nämlich mit einem geheimnisvollen Mann beim Bummeln gesichtet und soll ihm ziemlich nahe gekommen sein.

Getty Images Garrett Hedlund im März 2019

Instagram / emmaroberts Emma Roberts und ihr Sohn im Mai 2022

Getty Images Emma Roberts im März 2022

