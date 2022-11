Süß! Garrett Hedlund hat mit Sohn einen "Freund für's Leben"

Garrett Hedlund (38) genießt die Beziehung zu seinem Kind Rhodes sehr! Ende des Jahres 2020 bekam der 38-Jährige mit seiner damaligen Freundin Emma Roberts (31) einen gemeinsamen Sohn. Kurz nach der Geburt sind die beiden schon wieder getrennte Wege gegangen. Doch trotzdessen scheinen sich die beiden Schauspieler weiterhin gut zu verstehen – ganz zugunsten der Vater-Sohn-Beziehung: Garrett ist jedes Mal erneut fasziniert von seinem kleinen Abbild!

Der Schauspieler scheint in seinen 2-jährigen Sohn komplett vernarrt zu sei. "Er fasziniert mich immer wieder", schwärmte der "Tron"-Star in einem Interview mit dem amerikanischen Star-Magazin Page Six und führt seine Aussage weiter aus: "Ich habe einen besten Freund für's Leben mit diesem kleinen Mann." Auch haben die beiden Männer wohl eine sehr gute Zeit zusammen, weswegen der Musiker seinen kleinen Nachfahren auch mit zum Set der Serie "Tusla King" nimmt, bei der er einen ehemaligen Bullenreiter spielt.

Auf Instagram bekommen die Fans von der Vater-Sohn-Beziehung nicht allzu viel zu Gesicht. Bis jetzt entstanden nur wenige Posts, auf denen aber deutlich bemerkbar ist, wie gut sich die beiden verstehen. Auf einem der Bilder hebt Garrett Rhodes wie bei König der Löwen in die Luft und kommentiert es mit: "Ein sehr 'Simba-bolischer' Moment."

Getty Images Garrett Hedlund März 2019 in Madrid

Getty Images Garrett Hedlund bei der Weltpremiere von "Triple Frontier"

Instagram / garretthedlund Garrett Hedlund mit seinem Sohn Rhodes

