Garrett Hedlund (37) macht im Moment vor allem mit besorgniserregenden Schlagzeilen von sich reden! Am Wochenende machten zunächst traurige Nachrichten aus dem Liebesleben des US-amerikanischen Schauspielers die Runde: Über ein Jahr nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes haben sich der Leinwandheld und seine Freundin Emma Roberts (30) getrennt. Zudem wurde der "Modern Love"-Darsteller am Samstag wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit festgenommen – und nicht nur das: Garrett fiel schon kurz vor seiner Festnahme negativ auf!

Laut Gerichtsdokumenten, die jetzt unter anderem TMZ vorliegen, sei Garrett am Tag seiner Verhaftung auch durch anderes beunruhigendes Verhalten aufgefallen: Unter anderem soll der 37-Jährige laut einem Augenzeugen versucht haben, aus einem fahrenden Auto zu springen. Zudem soll der Schauspieler einen Passanten getreten und geschlagen haben. Aus diesem Grund sei die Polizei der Meinung gewesen, dass Garrett eine Gefahr für sich und andere darstellt.

Zwar wurde Garrett am Samstagabend von Beamten inhaftiert – doch schon kurze Zeit später befand er sich wieder auf freiem Fuß: Der "Tron: Legacy"-Darsteller sei gegen eine Kaution in Höhe von umgerechnet 1.860 Euro freigekommen. Im März muss er sich dann allerdings vor Gericht verantworten.

Instagram / emmaroberts Garrett Hedlund und Emma Roberts

Getty Images Garrett Hedlund im März 2019

Getty Images Garrett Hedlund, Dezember 2021

