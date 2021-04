Babyfreier Abend für Emma Roberts (30) und Garrett Hedlund (36)! Seit Dezember sind die American Horror Story-Darstellerin und der 36-Jährige stolze Eltern eines Sohnes. Trotz all der Liebe für seinen kleinen Rhodes scheint das Paar aber auch Wert auf Zweisamkeit zu legen. Zum ersten Mal seit der Geburt ihres Kindes haben sich die beiden nun in das Nachtleben von Los Angeles gestürzt.

Emma und Garrett waren Sonntagnacht bei einer privaten Oscar-After-Party zu Gast, um den nominierten Film "The United States vs. Billie Holiday", in dem Garrett mitspielt, zu feiern. Neben den beiden waren auch viele Darsteller des Filmdramas vor Ort. Unter anderem trafen sie auf Andra Day (36) und Evan Ross (32). Fotos, die Just Jared vorliegen, zeigen, wie das Paar die Veranstaltung über die Hintertür verlässt. Möglicherweise hatten die zwei Turteltauben gehofft, auf diese Weise unentdeckt zu bleiben.

Während Garrett für sein Date mit Emma einen schlichten schwarzen Anzug wählte, schmiss sich Letztere richtig in Schale: Die 30-Jährige trug ein lockeres, ebenfalls schwarzes Kleid. Dazu wählte sie eine passende Handtasche und Pumps, die den zeitlosen Look abrundeten.

MEGA Garrett Hedlund und Emma Roberts, Juni 2020

AZ-Rol/X17online.com/ ActionPress Schauspielerin Emma Roberts und Garrett Hedlund

Snorlax / MEGA Emma Roberts und ihr Freund Garrett Hedlund in Malibu

