Anne Wünsche fühlt sich in ihrem After-Baby-Body noch unwohl

Anne Wünsche (30) will für mehr Realität im Netz sorgen. Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin brachte vor rund vier Wochen ihren Sohn Sávio Elio zur Welt. Seitdem hat die Mutter mit einigen Problemen zu kämpfen Denn den Haushalt zu schmeißen, drei Kinder großzuziehen und nebenbei noch zu arbeiten, sei wirklich nervenaufreibend für die Influencerin. Nun kommt aber noch ein weiterer Punkt hinzu, welcher der Blondine zu schaffen macht: Anne fühlt sich noch nicht ganz so wohl in ihrem Körper, zeigte aber trotzdem ohne Scheu ihren After-Baby-Body.

Auf Instagram präsentierte die dreifache Mutter nun mit zwei Bildern ihren Körper. Das erste Bild zeigt sie posierend in einer High-Waist-Jeans und einem weißen Crop-Top, wobei man ihr nicht wirklich anmerkt, dass sie erst vor Kurzem ein Baby auf die Welt gebracht hat. Auf dem zweiten Foto will die 30-Jährige jedoch bei der Wahrheit bleiben und präsentiert mit geöffneter Hose ihren Bauch. "Es ist normal, dass noch alles schwabbelt und man nicht in die alten Sachen passt!", schrieb die Blondine ermutigend dazu und hielt sich vor Augen: "Klar, mich belastet mein Spiegelbild auch öfters [...] und auch ich muss mir immer wieder sagen: 'Anne, es ist normal! Du hast erst vor knapp einem Monat entbunden!'"

Auch in ihrer Story stellte die Influencerin klar, dass man sich dafür keineswegs schämen müsste. "Man passt eben nicht mehr in die alten Sachen. Aber klar, das ist alles erst vier Wochen her, das braucht alles Zeit", erklärte die dreifache Mama und sprach damit nicht nur sich selbst Mut zu, sondern auch ihren Fans.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche nach ihrer Schwangerschaft im Juli 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche in der 39. Schwangerschaftswoche, Juni 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche nach ihrer Schwangerschaft im Juli 2022

