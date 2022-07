"Unter uns"-Star Diego Carlos Seyfarth hat erneut geheiratet

Liebesnews von Diego Carlos Seyfarth (37)! Der Schauspieler ist vor allem durch Unter uns bekannt. Dort spielt er seit Anfang des Jahres den smarten Reiseleiter. Aber auch an anderen bekannten Fernsehproduktionen nahm er teil. So läuft es nicht nur karrieretechnisch gut bei ihm. Auch in seinem Liebesleben scheint es mehr als rund zu laufen. Denn Diego hat seine Liebste nun erneut geheiratet!

Wie RTL berichtet, nutzte er seine Drehpause im Sommer, um einen besonderen Tag nachzuholen. Diego und seine Partnerin Karina Jordán feierten nun nämlich endlich ihre große Hochzeit! Aufgrund der anhaltenden Gesundheitslage mussten sie diese nach ihrer standesamtlichen Trauung vor zwei Jahren verschieben. Aber nun war es so weit. In ihrer Heimat Peru zelebrierten sie mit rund 300 Gästen ihr Liebesglück.

"Wir haben durchgetanzt bis drei Uhr morgens von sieben Uhr abends. Und das war wirklich ein unvergesslicher Tag", schwärmte Diego im Interview. Statt eines klassischen Walzers tanzten sie einen heißen Salsa. "Wir waren alle glücklich. Die Energie war hier on top", fügte er glücklich hinzu.

Unter uns, RTL Schauspieler Diego Carlos Seyfarth

RTL / Stefan Behrens Larissa Marolt und Diego Carlos Seyfarth als Fiona und David bei "Unter uns"

Instagram / diegocseyfarth Schauspieler Diego Carlos Seyfarth

