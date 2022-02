Bei Unter uns stehen spannende Szenen bevor! Schon seit einiger Zeit ist klar, dass der Februar in der TV-Serie besonders turbulent wird. Die einstige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin Larissa Marolt (29) schlüpft in die Rolle von Fiona Jäger und ist auf Rache aus. Die Tochter von Rolf Jäger (Stefan Franz, 55) möchte den Weigels das Leben zur Hölle machen und verfolgt einen bösen Plan. In diesem spielt auch der "Unter uns"-Neuzugang Diego Carlos Seyfarth (37) eine wichtige Rolle...

Ab dem 14. Februar startet die Eventwoche, in der die Schillerallee-Bewohner auf einiges gefasst sein müssen. Diego ist allerdings schon ein paar Tage vorher, am 11. Februar, zum ersten Mal in der Rolle des charmanten Busfahrers David Junker zu sehen. "David ist ein ehrlicher und aufrichtiger Typ, reagiert sehr extrem auf Ungerechtigkeit und scheint zu allem fähig zu sein, um für seine Prinzipien und Ideale zu kämpfen", stellte der Schauspieler seine Rolle im Gespräch mit PicturePuzzleMedien vor. Genau in diesen Eigenschaften sieht der gebürtige Peruaner auch Parallelen zu sich selbst, wie er verriet.

Bei Ungerechtigkeiten gleichgültig bleiben – das ist für den TV-Star ein No-Go. "Hierfür habe ich schon zu Schulzeiten das ein oder andere blaue Auge kassiert. Aber das war es wert", erinnerte er sich. In der Serie sieht es aber ganz so aus, als könnte seine Figur ganz unwissentlich zum Spielball für Fionas böse Pläne werden...

RTL/ Stefan Behrens Larissa Marolt als Fiona Jäger bei "Unter uns"

RTL/ Stefan Behrens Die "Unter uns"-Stars beim Dreh

RTL/ Stefan Behrens Der "Unter uns"-Cast

