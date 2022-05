Ein Unter uns-Neuzugang kommt David auf die Schliche. Seit der Eventwoche gehört Diego Carlos Seyfarth (37) als David zum Cast der Serie – seine Rolle verbirgt aber ein dunkles Geheimnis: David ist der Sohn von Rolf (Stefan Franz, 56) und hatte sich erst in letzter Sekunde entschieden, nicht mit Entführerin Fiona (Larissa Marolt, 29) gemeinsame Sache zu machen, sondern stattdessen die Familie Weigel aus ihren Fängen zu retten. Seine wahre Identität verbirgt David seither. Jetzt könnte seine Tarnung auffliegen: Die Tochter von Schauspiellegende Karlheinz Böhm (✝86) hat einen Auftritt in der Schillerallee – und ihre Figur scheint einiges über David zu wissen.

Am 9. Mai wird Kristina Böhm in der Rolle der Heidemarie Wiegandt zu sehen sein. Die Tochter des berühmten Sissi-Darstellers könnte das dunkle Geheimnis des Kfz-Mechatronikers aufdecken. "Die aufmerksame Nachbarin Heidemarie Wiegandt sorgt mit ihrem Wissen für Aufklärung. Sie kennt David von früher und mag ihn. Es geht nicht so sehr um Tratsch und Klatsch, sondern die Nachbarin möchte helfen. Allerdings offenbart sie ein echtes Familiengeheimnis", berichtete Kristina im Gespräch mit PicturePuzzleMedien. Die Berlinerin habe es total genossen, am "Unter uns"-Set mitwirken zu können und habe trotz kalter Temperaturen richtig viel Spaß bei den Dreharbeiten gehabt. "Es waren alle unglaublich nett, so ein großartiges Team", schwärmte die 63-Jährige.

Von ihrem Papa Karlheinz hat Kristina offenbar das Talent zum Schauspielen geerbt. "Ich bin dankbar, dass ich mit Papa unheimlich schöne Gespräche haben durfte. Dass wir gerade in der letzten Zeit, bevor er gestorben ist, sehr viel zusammen waren", erzählte sie. Noch heute schaut sie sich gerne seine Performances als Kaiser Franz an. "Ich bin der größte 'Sissi'-Fan! Ich gucke die nicht nur an Weihnachten, sondern eigentlich immer", führte sie aus. Sie vermisse ihren Vater sehr und freue sich, ihn so immer wieder in Erinnerung rufen zu können.

RTL / Stefan Behrens Larissa Marolt und Diego Carlos Seyfarth als Fiona und David bei "Unter uns"

RTL / Stefan Behrens Diego Carlos Seyfarth und Valea Scalabrino als David und Sina bei "Unter uns"

Getty Images Karlheinz Böhm bei einem Empfang in Berlin im April 2008

