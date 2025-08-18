Felix Stein deutet an: War ein Bachelors-Girl vergeben?

Felix Stein (33) ging zwar nicht allein aus dem Finale von Die Bachelors heraus, für die große Liebe hat es aber dennoch nicht gereicht: Zwischen ihm und der Gewinnerin Seyma ergab sich keine Beziehung. In einem Clip von RTL deutet der Rosenkavalier an, dass er im Nachhinein vom Verhalten mancher Kandidatinnen enttäuscht ist. "Man merkt, wie naiv man war – und was man in so Menschen gesehen hat, was halt Quatsch war", erklärt er spürbar sauer und deutet an: "Vor allem, wenn dann zu Hause auch schon ein Freund wartet." War also eins seiner Girls in Wahrheit vergeben?

Weitere Details zu diesem heißen Thema verrät Felix nicht – er plaudert auch nicht aus, um wen genau es geht. Der Fotograf klagt jedoch über das hinterhältige Verhalten von so mancher Kandidatin. "Ich habe sechs, sieben Mädels geschrieben und gefragt, wie es ihnen geht. Immer korrekt, immer lieb. Habe gefragt: 'Braucht ihr was? Kann man euch irgendwo unterstützen?' [...] Dann geht die Kamera an und du denkst dir so: 'Ah, okay, du hast auf jeden Fall eine andere Mission hier gehabt.' Das ist für mich so schade", kritisiert er. Von seiner Seite aus sei immer alles cool gewesen, umso mehr habe ihn das andere Gesicht mancher Mädels nach Drehschluss schockiert.

Für Felix endete "Die Bachelors" mehr oder weniger im Debakel: Im Halbfinale verließ Kandidatin Paulina noch während der Dreamdates abrupt die Show. Für den Ex von Avelina Boateng, der sich eine Zukunft mit Paulina erhofft hatte, ein herber Schlag. "Ich hätte mir sehr gewünscht, dass es mit Paulina klappt, sage ich ehrlich", gestand er noch in der Show. Am Ende entschied er sich stattdessen für Seyma und gab ihr die finale Rose. Nach den Dreharbeiten tat Felix sich jedoch mit dem Thema Bindung schwer und auch Seyma litt unter dem Gefühl, eventuell nur die zweite Wahl gewesen zu sein.

RTL Felix Stein, "Die Bachelors" 2025

0817234439 Felix Stein, Der Bachelor

RTL Felix Stein und Paulina bei ihrem Dreamdate