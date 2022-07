Seltenheit! Thomas Anders zeigt sich mit seinem Sohn Alex

Thomas Anders (59) gewährt einen Blick in sein Privatleben. Das einstige Modern Talking-Mitglied gab der Liebe seines Lebens Claudia im Jahr 2000 das Jawort. Rund zwei Jahre später folgte auch schon ihr gemeinsamer Nachwuchs: Sohnemann Alexander erblickte das Licht der Welt. Jetzt machte die Familie zusammen Urlaub auf Ibiza, wovon der "Cheri Cheri Lady"-Sänger nun seltene private Schnappschüsse teilte: Thomas veröffentlichte nicht nur Bilder mit seiner Frau Claudia, sondern auch mit seinem Sohn Alexander!

Auf Instagram posteten der einstige Kollege von Dieter Bohlen (68) und seine Frau mehrere Fotos, die sie während ihres Familienurlaubs auf Ibiza zeigen. Dabei ließ Thomas sich mehrmals mit seiner Frau fotografieren, die für den Strandtag ein schwarz-weiß gestreiftes Kleid mit einem Sonnenhut wählte. Doch Claudia war nicht die Einzige, mit der sich der Musiker ablichten ließ: So sieht man Thomas neben seinem Sohn Alex stehen, der seinen Vater mittlerweile sogar um einen halben Kopf überragt! Während der "You're My Heart, You're My Soul"-Sänger gelbe Shorts mit einem dunkelblauen Poloshirt trug, posierte der 20-Jährige in einer rosafarbenen kurzen Hose und einem hellen Hemd vor der Kamera.

Auch wenn Vater und Sohn auf ihrem Urlaubsbild große Sonnenbrillen tragen, erkennt man dennoch die Ähnlichkeit zwischen den beiden. Das beweisen auch Schnappschüsse aus ihrem Ibiza-Trip im letzten Jahr, auf denen man die beiden nebeneinander lächeln sieht. "Wie Brüder", hatte die Designerin Galia Brener-Rexroth den Beitrag damals kommentiert.

Instagram / claudiaweidung_anders Thomas Anders mit seiner Frau auf Ibiza im Juli 2022

Instagram / claudiaweidung_anders Thomas Anders mit seiner Frau Claudia

Instagram / thomasanders_official Thomas Anders (r.) mit seinem Sohn Alexander

