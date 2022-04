Die Red Hot Chili Peppers sind stolz! Die Rockband ist seit fast 40 Jahren aktiv – und mittlerweile kaum noch aus der Musikszene wegzudenken: Mit Hits wie "Otherside", "Under The Bridge" oder "Can't Stop" feierte sie große Erfolge. Die Musiker wurden in der Vergangenheit auch mit einer Reihe von Auszeichnungen belohnt – wie etwa mehreren Grammys, MTV Video Music Awards oder American Music Awards. Nun haben die Red Hot Chili Peppers einen Stern auf dem Walk of Fame bekommen!

Am 31. März – einen Tag vor der Veröffentlichung ihres zwölften Studioalbums "Unlimited Love" – fand die Enthüllung ihres Erinnerungssteins auf dem berühmten Gehweg in Los Angeles statt. Bilder zeigen, wie Frontmann Anthony Kiedis (59), Bassist Flea, Schlagzeuger Chad Smith und Gitarrist John Frusciante vor dem Stern niederknien und je eine Urkunde in ihren Händen halten. Auf einem Foto ist sogar zu sehen, wie Anthony den Stein ableckt.

Inzwischen hat sich die Band auch auf ihrem Instagram-Account zu ihrer Ehrung zu Wort gemeldet. Die Musiker teilten ein Foto ihres Denkmals und bedankten sich in der Bildunterschrift bei ihren Fans für die Unterstützung: "Wir lieben euch für immer."

Anzeige

Getty Images Anthony Kiedis, Frontmann der Red Hot Chili Peppers

Anzeige

Getty Images Der Walk-of-Fame-Stern der Red Hot Chili Peppers

Anzeige

Getty Images Red Hot Chili Peppers, Band

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de