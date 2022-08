Mit 95 Jahren: Plattenmanager Mo Ostin ist verstorben

Die Musikwelt hat einen der ganz Großen verloren. Mo Ostin machte sich einen Namen, nachdem er im Musiklabel Reprise Records, das von Frank Sinatra (✝82) gegründet wurde, die Stelle des Vizepräsidenten übernahm. Als die Plattenfirma schließlich von Warner Bros. Records übernommen wurde, konnte er Musikgrößen wie The Kinks und Jimi Hendrix unter Vertrag nehmen. Anfang der 1960er-Jahre wurde er schließlich für über drei Jahrzehnte zum Vorsitzenden des Labels. Jetzt ist Mo im Alter von 95 Jahren verstorben.

Wie sein ehemaliger Arbeitgeber mitteilte, starb der Plattenproduzent eines natürlichen Todes. "Mo war einer der größten Musikproduzenten aller Zeiten und einer der wichtigsten Architekten des modernen Musikgeschäfts", hieß es in der Erklärung weiter. Besonders seine Leidenschaft für die Musik ehrte sein ehemaliges Label: "Für Mo ging es immer in erster Linie darum, Künstlern zu helfen, ihre Visionen zu verwirklichen. Als eine der Schlüsselfiguren in der Entwicklung der Warner Music Group führte Mo in den 1960er Jahren Warner/Reprise Records in eine goldene Ära revolutionärer, kulturverändernder Kunst ein."

Mo verließ Warner schließlich im Jahr 1994 nach 34 Jahren im Unternehmen. Er wechselte zu Dreamworks und gründete die Musikabteilung des Unterhaltungskonzerns. Im Jahr 2003 wurde er schließlich in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. "Aber dieser Mann, Mo Ostin, steht hinter der Musik", schwärmte Neil Young (76) damals bei der Einweihung über seinen Freund.

