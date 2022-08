Paris Hilton und ihr Mann Carter turteln im Italien-Urlaub

Paris Hilton (41) und ihr Carter Reum schweben auf Wolke sieben! Nachdem sich die Hotelerbin und ihr Partner vor drei Jahren ineinander verguckt hatten, machte das Paar 2020 sein Glück öffentlich. Im vergangenen Jahr gaben sich Paris und Carter dann das Jawort: Drei Tage lang feierten die beiden ihre Liebe – inklusive pompöser Zeremonie und Party. Im Italien-Urlaub genossen Paris und Carter nun verliebt, wie am ersten Tag ihre Zeit zu zweit!

Jetzt wurde das Ehepaar am Comer See in Italien gesehen: Turtelnd fuhren Paris und ihr Liebster mit einem Boot, genossen ein Eis in der warmen Sommersonne oder schlenderten durch die italienischen Straßen! Während des Pärchen-Ausfluges trug Carter ein schwarzes Basic-Shirt, weiße Shorts und dazu passende Sneaker. Seine Ehefrau hingegen wählte ein blau-weißes Kleid mit einem schwarzen Korsett und eine hellblaue Jacke. Dazu kombinierte das It-Girl ein schwarzes Cap, eine weiße Handtasche und eine XXL-Sonnenbrille.

Ob der romantische Italien-Trip einer der letzten Urlaube zu zweit werden wird? Schon kurz nach der großen Hochzeit sprach Paris über den nächsten Schritt in ihrer Beziehung: "Ich kann es kaum erwarten, unsere Familie zu vergrößern", verriet die 41-Jährige in einem vergangenen Interview mit People.

Machete / MEGA Carter Reum und Paris Hilton im August 2022

