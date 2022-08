Deborah James' Ehemann teilt seine letzten Worte an sie!

Er erinnert sich an die letzten Momente mit Deborah James (✝40). Die Moderatorin verstarb Ende Juni an Darmkrebs – fünf Jahre kämpfte sie gegen diese Krankheit an. Die Journalistin ging stets offen mit der Diagnose um und teilte ihre Gefühle mit der Öffentlichkeit. Ihr Tod hinterlässt besonders für ihre Familie tiefe Spuren – die Britin lässt ihren Partner und zwei Kinder zurück. Jetzt meldete sich ihr Ehemann zu Wort.

Im Interview mit The Sun sprach Sebastian über die Stunden vor ihrem Tod. "Ich sagte ihr, wie sehr ich sie liebe, dass ich mich um die Kinder kümmern würde, und das Letzte, was ich zu ihr sagte, war, dass ich so stolz auf sie sei." Nach diesen Worten sei Deborah gestorben. Er fügte noch hinzu: "Sie hatte einen unglaublich friedlichen Tod, wenn es einen Weg gibt, gut zu sterben, dann hat sie es geschafft."

Auf Deborahs Instagram-Profil verkündete ihre Familie am 28. Juni die traurige Nachricht, dass sie gestorben sei. Unter den Fotos der zweifachen Mutter fanden sich rührende Zeilen: "Deborah hat ihre Erfahrungen mit der Welt geteilt, um das Bewusstsein zu schärfen, Barrieren zu überwinden, Tabus infrage zu stellen und die Diskussion über Krebs zu verändern. Selbst in ihren schwierigsten Momenten war ihre Entschlossenheit [...] inspirierend."

i-Images via ZUMA Press / Zuma P Deborah James' Ehemann Sebastian und ihre Kinder Hugo und Eloise

Instagram / bowelbabe Deborah James im Februar 2021

Instagram / bowelbabe TV-Moderatorin Deborah James im Januar 2022

