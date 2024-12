Deborah James' Witwer ist nach zwei Jahren bereit für Dates

Sebastien Bowen, der Ehemann der verstorbenen Moderatorin Deborah James, soll zwei Jahre nach ihrem tragischen Tod wieder bereit für eine neue Liebe sein. Nach dem Verlust seiner Frau im Juni 2022, die im Alter von 40 Jahren an Darmkrebs verstarb, wagt Sebastien nun den Schritt zurück in die Welt des Datings. Wie unter anderem Daily Mail berichtet, unternimmt er erste Schritte, um langsam wieder jemanden kennenzulernen.

Ein Insider erklärte gegenüber dem Magazin: "Es ist noch sehr früh für Sebastien, aber er taucht jetzt wieder in die Welt des Datings ein. Es ist das, was Deborah (✝40) gewollt hätte, aber er nimmt sich Zeit und hat es nicht eilig mit etwas Ernstem." Die Quelle ergänzte, dass Deborah ihn dazu ermutigt habe, sich nach ihrem Tod wieder eine neue Partnerin zu suchen. Die beiden seien ein fantastisches Paar gewesen, was die Messlatte für potenzielle neue Partnerinnen sehr hoch setze. "Wir freuen uns für ihn, und er fühlt sich mit allem wohl, weil er weiß, dass er Deborahs Segen hat", sagte ein weiterer Insider.

Im April 2023 sprach Sebastien in einem Interview mit BBC Breakfast offen über Deborahs letzte Momente. "Ich denke, sie starb auf eine der bestmöglichen Arten, die man sich bei dieser schrecklichen Krankheit wünschen kann", teilte er mit. "Sie starb umgeben von ihrer Mutter, ihrem Vater, ihrem Bruder, ihrer Schwester und mir. Wir alle hielten ihre Hand und waren für sie da." Er betonte, dass Deborah alles erreicht habe, was sie sich erhofft hatte. Ihren Kindern Hugo und Eloise hatte die Moderatorin einen Brief hinterlassen, in dem sie ihnen Ratschläge für das Leben gab. "Man kann Pläne machen und Ziele haben, aber man muss darauf vorbereitet sein, dass das Leben manchmal interessanter ist, wenn man vom Kurs abkommt – also sei mutig", schrieb sie und ergänzte: "Ihr habt jeden Tag 86.400 Sekunden zur Verfügung, nutzt sie, um zu tun, was immer ihr wollt."

Instagram / bowelbabe Deborah James mit ihrem Ehemann Sebastian

Instagram / bowelbabe Deborah James und ihre Familie

