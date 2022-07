Emotionale Bilder: Moderatorin Deborah James wurde beerdigt

Familie und Fans nehmen Abschied von Deborah James (✝40)! Die Britin verlor Ende Juni den Kampf gegen den Krebs. Bereits 2016 war die Erkrankung bei der Moderatorin festgestellt worden. Vor ihrem Tod hatte die BBC-Podcasterin zahlreiche Vorkehrungen getroffen – unter anderem auch Bestimmungen rund um ihre eigene Trauerfeier, sogar inklusive Dresscode für die Gäste. Diese fand nun in einer Londoner Kirche statt.

Auf den Fotos der Zeremonie ist ein schwarzer Oldtimer zu sehen, der Deborahs geflochtenen Sarg zur Kirche befördert. Dahinter führten ihr Ehemann Sebastian und ihre beiden Kinder Hugo und Eloise den Trauerzug an. An der Kirche im Londoner Stadtteil Barnes angekommen, halfen Sebastian und Hugo, den Sarg zu tragen, wie das britische Newsportal Metro berichtete. Während des Gottesdienstes las der 14-Jährige ein selbst geschriebenes Gedicht vor.

Sein Vater Sebastian hielt demnach eine Grabrede auf seine verstorbene Frau. Außerdem trug die Jazzsängerin Natalie Rushdie den Song "Tell Me It's Not True" vor. Nach der Messe verließ die Familie die Kirche in stiller Einkehr.

Instagram / bowelbabe Deborah James im Krankenhaus

i-Images via ZUMA Press / Zuma P Deborah James' Ehemann Sebastian und ihre Kinder Hugo und Eloise

Instagram / bowelbabe Deborah James im Februar 2021

