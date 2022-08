Nach ihrem Tod: Deborah James' Buch landet auf Platz eins!

Deborah James (✝40) inspiriert die Menschen auch nach ihrem Tod. Fünf Jahre lang kämpfte die britische Moderatorin gegen ihren Darmkrebs, ehe sie der Krankheit Ende Juni erlag. Mit ihrem Ableben beschäftigte sich die zweifache Mutter intensiv. Unter anderem plante sie sogar ihre eigene Beerdigung. Ihre letzten Wochen schrieb Deborah außerdem in einem Buch nieder – und landet damit jetzt sogar auf Platz eins!

In den letzten Wochen ihres Lebens setzte die 40-Jährige alles daran, ihr Werk noch zu vollenden. Letztendlich wurde ihr Buch mit dem Titel "How To Live When You Could Be Dead" (zu Deutsch: "Wie man lebt, wenn man tot sein könnte") am vergangenen Donnerstag veröffentlicht. Seither hat es sich laut Nielsen BookScan's Total Consumer Market bereits über 40.878 Mal verkauft. Damit verzeichnet Deborahs Buch den bisher erfolgreichsten Start eines Sachbuches im Jahr 2022.

Ihre Mutter Heather sprach erst vor wenigen Tagen bei Lorraine über das Buch ihrer verstorbenen Tochter. Insgesamt zwei Jahre habe Deborah daran geschrieben. Die letzten beiden Kapitel entstanden in den letzten Wochen ihres Leben zu Hause bei ihren Eltern. "Es war nicht das Ende, das sie erwartet hatte, als sie das Buch vor zwei Jahren begann, aber sie wusste nicht, wie lange sie noch leben würde", merkte ihre Mama an.

