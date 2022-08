Promiauflauf: Die Regisseurin Anika Decker hat Ja gesagt!

Bei dieser Hochzeit geben sich die Promis die Klinke in die Hand! Starregisseurin Anika Decker (47) hat schon mit jedem zusammen gearbeitet, der in der deutschen Schauspielbranche Rang und Namen hat. Ihr neuer Film "Liebesdings" mit Elyas M'Barek (40) in der Hauptrolle und Alexandra Maria Lara (43) füllt aktuell die Kinosäle. Jetzt hat Anika ihren Partner Alex Wild geheiratet – und ließ sich von zahlreichen Prominenten feiern!

Im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg gab sie ihrem Liebsten bei strahlendem Sonnenschein unter freiem Himmel das Jawort. Mit von der Partie: Natürlich Elyas, der in seiner Instagram-Story zeigte, wie die Braut in einem funkelnden Kleid mit langen Ärmeln und tiefem Beinschlitz von ihrem Bruder durch die Sitzreihen zum Altar geführt wurde. Doch er war längst nicht der einzige Stargast: Neben ihm nahmen unter anderem Iris Berben (71), Palina Rojinski (37) – die sogar eine der Brautjungfern war –, Guido Maria Kretschmer (57) mit seinem Mann oder Anna Thalbach (49) Platz.

Einer fehlte jedoch: Anikas ehemaliger guter Freund und Geschäftspartner Til Schweiger (58). Mit ihm hatte sie damals die Drehbücher für seine Filme "Keinohrhasen" und die Fortsetzung "Zweiohrküken" geschrieben. Später

verklagte sie ihn, weil sie mehr Geld für ihre Arbeit an den Erfolgsfilmen haben wollte – und gewann den Prozess schließlich auch.

Anika Decker bei ihrer Hochzeit im August 2022 in Berlin

Anika Decker und Elyas M'Barek im Juli 2022 in München

Anika Decker bei einem Event in Berlin

