Keine Klärung in Sicht! Vor rund vier Wochen musste Til Schweiger (56) eine schwere Niederlage vor Gericht einstecken. Die Drehbuchautorin Anika Decker (45), die an den von ihm produzierten Erfolgs-Komödien "Keinohrhasen" und "Zweiohrküken" mitgewirkt hatte, forderte eine Offenlegung der genauen Umsätze der Kassenschlager. Sie war der Ansicht, zu wenig am Gewinn beteiligt gewesen zu sein. Das Gericht gab ihr schließlich Recht. Jetzt legte Tils Produktionsfirma Barefoot Films Berufung gegen das Urteil ein!

Laut einem Bild-Bericht sei es normalerweise nicht üblich, dass Filmautoren Auskünfte über das eingespielte Honorar erhalten. Trotzdem konnte Anika den Richter von ihrem Anspruch auf Auskunft überzeugen. Die Autorin berief sich bei ihrer Klage auf den „Fairness-Paragrafen“ im Urheberrecht, der eine Nachvergütung „bei überdurchschnittlichem Erfolg“ vorsieht. Die Verantwortlichen von Tils Produktionsfirma und des ebenfalls an dem Film beteiligten Unternehmens Warner Bros. akzeptieren den Richterspruch jedoch nicht. Sie fechteten das Urteil vom 27. November an.

Wann der Gerichtszoff in die zweite Runde gehen wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Til selbst äußerte sich zu der Angelegenheit bisher nicht, auch Drehbuchautorin Anika hüllte sich in Schweigen.

Getty Images Anika Decker, Drehbuchautorin

ActionPress Til Schweiger beim Opening Event von Henry likes Pizza im Barefood Deli in Hamburg

Getty Images Anika Decker bei der Premiere von "SMS für dich"

