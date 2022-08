Insider: Rita Ora und Taika sollen heimlich geheiratet haben

Sie sind wohl in den Hafen der Ehe geschippert! Seit April 2021 gehen Rita Ora (31) und Taika Waititi (46) gemeinsam durchs Leben. Im Sommer vergangenen Jahres machten die beiden dann ihre Liebe auch offiziell und zeigten sich zusammen auf dem Red Carpet. Erst vor wenigen Monaten haben die beiden ihre Fans dann mit ihrer Verlobung überrascht – und nun könnte es wirklich so weit gewesen sein: Rita und Taika haben angeblich bereits geheiratet!

Das berichtet nun The Sun. Ein Insider plaudert nämlich gegenüber dem Onlinemagazin aus, dass sich das Paar während einer intimen Zeremonie in London das Jawort gegeben haben soll. Angeblich hat die Sängerin auch den Nachnamen ihres Liebsten angenommen und heißt von nun an Waititi-Ora. "Es war eine wirklich intime Zeremonie und etwas ganz Besonderes für alle Anwesenden. Ihre Liebsten können sehen, wie verliebt sie sind", verrät die Quelle und fügt hinzu: "Obwohl sie im Rampenlicht steht, ist Rita entschlossen, ihre Beziehung so privat wie möglich zu halten und wollte kein großes Theater um die Hochzeit machen."

Für eine heimliche Hochzeit dürfte auch sprechen, dass der Filmregisseur erst vor wenigen Tagen ein besonders auffälliges Schmuckstück an seiner Hand präsentierte. Ritas Schwester Elena teilte nämlich ein Foto von Taika, auf dem der 46-Jährige einen goldenen Ring trägt.

MEGA Rita Ora und Taika Waititi in London im November 2021

Getty Images Taika Waititi und Rita Ora, 2021

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi im August 2021 in Los Angeles

