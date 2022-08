Ring am Finger: Haben Rita Ora und Taika Waititi geheiratet?

Damit heizen sie die Spekulationen über eine Hochzeit nur noch weiter an! Schon seit Wochen gibt es die Vermutung, dass Rita Ora (31) und Taika Waititi (46) sich verlobt haben. Die Sängerin und der Regisseur sollen sich ganz sicher miteinander sein und sich deshalb fast gleichzeitig die Frage aller Fragen gestellt haben. Zuletzt reagierte der Schauspieler allerdings noch sehr empfindlich auf die Frage nach einer potenziellen Vermählung. Jetzt hat Taika die Gerüchte aber befeuert!

Ritas Schwester Elena teilte in ihrer Instagram-Story einen Schnappschuss von Taika, auf dem er sich im strahlenden Sonnenschein Wein in ein Glas einschenkt. Besonders auffällig: An seinem linken Ringfinger, der prominent im Vordergrund ist, prangt ein großer goldener Ring. Etwa ein Ehering? Darauf deutet auch hin, dass seine Liebste das Foto zwar ebenfalls im Netz teilte – allerdings schnitt sie das Foto zu und verdeckte das auffällige Schmuckstück bestimmt nicht zufällig ganz knapp mit ihrer Bildunterschrift.

Der Zeitpunkt für eine Hochzeit wäre aktuell auch perfekt, denn das Paar – das seit April 2020 liiert ist – soll glücklicher denn je miteinander sein. Bei einem Event hatten sie sich vor wenigen Wochen auch total verliebt gezeigt: Rita und Taika hatten geflirtet, gekuschelt und romantische Blicke ausgetauscht.

Anzeige

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi bei den MTV EMAs in Budapest, November 2021

Anzeige

Instagram / elenaora Taika Waititi im August 2022

Anzeige

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi bei dem UK-Screening von "Thor: Love and Thunder"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de