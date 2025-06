Rita Ora hat in Australien ihren Traumkörper erreicht

Sängerin Rita Ora (34) hat in einem Interview mit Daily Telegraph verraten, dass sich ihr Leben in Australien grundlegend verändert hat. Während ihrer Zeit als Jurorin in der Show The Voice, die sie zwischen 2021 und 2023 begleitete, habe sie ihr Verhältnis zu Fitness und Gesundheit revolutioniert. "Mein Leben hat sich dramatisch verändert, als ich dort war – ich habe tatsächlich meinen Bikini-Körper in Australien gefunden", erklärte sie. Rita ließ sich vom aktiven Lebensstil der Australier inspirieren: "Sitzen in der Sonne, Sport treiben, all das hat mich sehr motiviert."

Ihr neues Körperbewusstsein zeigt sich auch in ihren jüngsten Projekten. Für das Musikvideo zu ihrem aktuellen Song "Heat" präsentierte sich die Sängerin in verschiedenen verspielten Bademode-Looks. Es ist der erste Vorgeschmack auf ihr viertes Album, das nach ihrem letzten Release "You & I" von 2023 erscheinen wird. Doch nicht nur modisch, sondern auch musikalisch stand Rita in den vergangenen Monaten im Rampenlicht: Als Überraschungsgast unterstützte sie zuletzt Kylie Minogue (57) auf deren Tour. Besonders brisant: Der Hit "Padam Padam", der für Kylie zum viralen Erfolg wurde, hätte auch von Rita aufgenommen werden können.

Neben ihrem beruflichen Erfolg erlebt Rita privat ebenfalls glückliche Zeiten. Seit ihrer Hochzeit 2022 mit dem neuseeländischen Regisseur Taika Waititi (49) genießen die beiden ein Leben zwischen London, Los Angeles und Neuseeland – kehren aber auch immer wieder nach Australien zurück, wo beide an kreativen Projekten arbeiten. Rita selbst hat immer wieder betont, dass sie auf ihre Zeit in Australien und die Veränderungen, die sie dort erleben durfte, besonders stolz ist. Für die Sängerin scheint es, als hätte der Kontinent sie nicht nur inspiriert, sondern auch einen bleibenden Eindruck in ihrem Leben hinterlassen.

