Komplett durchtrainiert: Rita Ora zeigt stolz ihr Sixpack

Rita Ora (34), die Sängerin und Schauspielerin, wurde kürzlich beim Weg zu einem Workout in Sydney gesichtet und ließ dabei ihren durchtrainierten Körper zur Geltung kommen. In einem knappen roten Bralette und passenden Shorts, die ihre definierten Bauchmuskeln betonten, zog sie alle Blicke auf sich. Ein locker um die Taille geschlungener Sarong und edler Goldschmuck rundeten ihren Look ab. Mit stylischen, ovalen Sonnenbrillen schützte die Musikerin ihre Augen vor der australischen Sonne, während sie ihr Haar im lockeren Pferdeschwanz trug. Rita wirkte ganz entspannt, als sie auf ihr Handy schaute und ihren Tag startete.

Ihr Auftritt in Sydney folgt einer offenen Diskussion über ihr Privatleben, die sie jüngst mit dem Hunger-Magazin geführt hat. Dort sprach Rita über ihre Ehe mit dem neuseeländischen Filmregisseur Taika Waititi (49), den sie 2022 in einer geheimen Zeremonie heiratete. Sie beschrieb ihre Beziehung als "beste Freundschaft": "Taika und ich sind im Grunde nur beste Freunde und wir wollten einfach für immer in diesem Element leben, denke ich." Für sie sei dies ein großer Schritt gewesen, der sie auch bei der Arbeit an ihrem aktuellen Album "On You & I" inspiriert habe. "Ich hatte das Gefühl, dass es wirklich notwendig war, ein offenes Buch zu sein… Ich wollte den Leuten zeigen, wo ich jetzt in meinem Leben stehe – wie ein Tagebuch", erzählte sie.

Ritas Liebesleben war nicht immer so harmonisch. Sie reflektierte im Interview über ihre "bunte Vergangenheit" in den wilden Zwanzigern. Damals fühlte sie sich oft "müde und benebelt", wie sie offen zugab. Erst mit Taika habe sie das Gefühl gefunden, angekommen und in Sicherheit zu sein. Neben ihrem musikalischen Erfolg hat sie sich auch als Model und Unternehmerin einen Namen gemacht, zuletzt durch ihre Zusammenarbeit mit Primark für die Frühjahrs-/Sommerkollektion 2025. Darin präsentiert sie sich energiegeladen, selbstbewusst und in atemberaubenden Outfits, die wie ihre Musik von ihrer positiven Entwicklung erzählen.

MEGA / Carlos Costas Rita Ora, Januar 2025

Instagram / ritaora Rita Ora im Dezember 2024

