Rita Ora und ihr Ehemann Taika Waititi sind beste Freunde

Rita Ora (34) hat seltene Einblicke in ihre Ehe mit dem Neuseeländer Taika Waititi (49) gegeben und dabei verraten, wie eng ihre Beziehung ist. "Wir sind beste Freunde", schwärmte die Sängerin im Gespräch mit dem Magazin Hunger. Die 34-Jährige zeigte sich in dem Interview offen und teilte, dass sie und der vielfach ausgezeichnete Regisseur ihre Beziehung auf einer tiefen Freundschaft aufgebaut hätten. "Es ist wichtig, dass wir uns nicht nur lieben, sondern auch respektieren", erklärte Rita, die Taika seit 2020 datet und mit ihm seit 2022 verheiratet ist.

Die beiden, die für ihre kreativen Karrieren bekannt sind, scheinen auch privat viel voneinander zu profitieren. Taika, der unter anderem für Filme wie "Thor: Love and Thunder" und "Jojo Rabbit" gefeiert wird, unterstützt Rita, die in der Musikbranche weltweite Erfolge feiert, tatkräftig bei ihren Projekten. Laut Rita liege ihr gemeinsames Glück auch in ihrer Gelassenheit: "Wir sind einfach ganz wir selbst, und ich denke, das ist unser Geheimnis." Die Sängerin ließ durchblicken, dass die beiden ihre gemeinsame Zeit oft mit kleinen, alltäglichen Dingen verbringen, was bei Hollywood-Paaren oft selten ist.

Die Ehe mit Taika ist für Rita ein neuer Abschnitt in ihrem Leben, der von Stabilität geprägt ist. Ihre Liebesgeschichte könnte dabei aus einem modernen Märchen stammen: Nach einer Reihe von hochkarätigen Beziehungen mit Prominenten wie Calvin Harris (41) und Andrew Watt (34) hat Rita offensichtlich ihren Seelenverwandten gefunden. Taika, der selbst zwei Töchter aus einer früheren Beziehung hat, bringe zudem eine Menge Erfahrung und Reife mit in die Beziehung. Rita betonte, dass sie an Taika vor allem seinen Humor und seine Kreativität schätze – Eigenschaften, die ihm nicht nur als Ehemann, sondern auch in seiner Arbeit immer wieder zugutekommen.

Getty Images Regisseur Taika Waititi und Sängerin Rita Ora

MEGA / Carlos Costas Rita Ora und Taika Waititi, Januar 2025

