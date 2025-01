Rita Ora verbringt entspannten Strandtag mit der Familie

In Australien finden gerade nicht nur die Australian Open und das Dschungelcamp statt – am 26. Januar feiert die Insel außerdem ihren Nationalfeiertag. Rita Ora (34), die mit dem Neuseeländer Taika Waititi (49) verheiratet ist, nutzt diesen Anlass, um mit ihren Liebsten Zeit an der berühmten Goldküste zu verbringen. Die Sängerin genießt das sonnige Wetter Down Under in Shorts, einem braun-gelben Bikini-Oberteil, einer passenden Sonnenbrille und einer Kappe. Der Filmregisseur präsentiert sich in einer kurzen, roten Hose, einem lachsfarbenen Shirt und einer gelben Cap.

Auch Taikas Töchter sind beim Strandtag mit von der Partie. Te Hinekahu und Matewa Kiritapu stammen aus der ersten Ehe des Hollywoodstars mit der Filmproduzentin Chelsea Winstanley, die von 2011 bis 2018 andauerte. Kurz darauf wurde aus seiner langjährigen Freundschaft mit Rita mehr. "Wir waren etwa vier Jahre lang richtig gute Freunde und beschlossen dann, alles zu vermasseln und zu heiraten. Ich hatte noch nie eine reine Freundschaft mit jemandem gehabt, bevor ich mit ihm zusammengekommen bin", erinnerte sich die Britin vor zwei Jahren im Gespräch mit Tatler.

Rita und Taika haben bislang keine gemeinsamen Kinder, doch die "For You"-Interpretin hätte nichts gegen Nachwuchs. In der Survival-Show "Running Wild With Bear Grylls" plauderte sie einst aus: "Ich würde natürlich gerne Kinder haben, wenn die Zeit reif ist. Die Daumen sind gedrückt." Bei der Gelegenheit stellte sie allerdings auch klar, dass sie eine Schwangerschaft erst einmal geheim halten würde.

MEGA / Carlos Costas Rita Ora, Taika Waititi und Taikas Tochter, Januar 2025

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi bei den MTV EMAs, 2024

