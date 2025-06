Rita Ora sieht sich als "gute Fee" im Leben ihrer Stiefkids

Rita Ora (34) hat in einem Interview darüber gesprochen, wie viel Freude ihr die Rolle als Stiefmutter für die beiden Töchter ihres Ehemanns Taika Waititi (49) bereitet. "Es macht so viel Spaß. Ich habe die beste Zeit mit ihnen", erzählte die Sängerin im Podcast "Begin Again with Davina McCall". Ihre Rolle als Stiefmama beschreibt sie humorvoll als eine Art "gute Fee", die ihre Stieftöchter mit Zucker und Eiscreme verwöhnt, um sie danach, total aufgedreht, an ihre Mutter zurückzugeben. Besonders stolz ist Rita auf die Erlebnisse, die sie den Kindern ermöglicht, wie etwa einen Besuch bei einem Ed Sheeran (34)-Konzert, bei dem sie auch den beliebten Musiker treffen konnten.

Rita und Taika sind seit August 2022 verheiratet. Der neuseeländische Regisseur hat die beiden Kinder aus seiner vorherigen Ehe mit Chelsea Winstanley, zu der Rita ebenfalls eine gute Beziehung pflegt. Für die Sängerin sei es besonders wichtig gewesen, von Anfang an ein geborgenes und harmonisches Umfeld für ihre Stieftöchter zu schaffen. So erzählte sie, dass sie sich viel Mühe gegeben habe, beiden Mädchen ein sicheres Gefühl zu vermitteln. Besonders berührt ist sie davon, wenn die ältere Tochter ihr schreibt oder ihr eine Umarmung schenkt. "Ich habe wirklich großes Glück mit diesen tollen Kindern", schwärmte Rita.

Die Beziehung zwischen Rita und Taika begann freundschaftlich, bevor sie schließlich romantisch wurde. Die beiden hatten sich bereits Jahre zuvor kennengelernt. In Interviews betont Rita regelmäßig, wie viel der Regisseur ihr bedeute und welche positive Wirkung er auf sie und ihre kreative Arbeit habe. Im Gespräch mit dem Magazin Hunger plauderte sie im März über ihre enge Beziehung. "Wir sind beste Freunde", stellte sie damals klar und ergänzte: "Es ist wichtig, dass wir uns nicht nur lieben, sondern auch respektieren."

Anzeige Anzeige

Getty Images Rita Ora, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Rita Ora, Sängerin